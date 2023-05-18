В Башкирии из-за сильного ветра сгорели 3 частных дома

Фото: МЧС Башкиири

Сегодня днем, 18 мая, в Учалинском районе Башкирии сгорели три бревенчатых дома. О происшествии рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел в селе Ахуново. На место были направлены силы и средства МЧС, добровольные пожарные команды Мансурово, Ахуновского сельсовета и специалисты других чрезвычайных ведомств.

Из-за разбушевавшегося ветра огонь распространился очень быстро. Огнем были повреждены три бревенчатых дома, несколько бань, сараев, гараж и трактор. Открытое горение удалось ликвидировать. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства выясняют оперативная группа МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель.