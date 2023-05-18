Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 18 мая, в Уфе из-за аварии остались без горячей воды жители 15 домов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Октябрьского района столицы Башкирии.

ЧП случилось в микрорайоне Сипайлово. Вследствие происшествия горячее водоснабжение было отключено на улице Рыльского в домах под номерами 25, 21/1, 17, 21/2, 25/1, 31, 25/2, 19, 21, 27, 29, 29/1, 37, 37/1 и Набережной в строении №29/2.

К счастью, чуть больше чем через после сообщения об аварийном отключении администрация Октябрьского района сообщила, что аварийно-восстановительная бригада завершила ремонтные работы.