В Башкирии 19 мая прогнозируют грозы и заморозки до -2 градусов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 19 мая, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует прогноза, который опубликовал пресс-служба МЧС республик.

В последний день рабочей недели жителям региона следует ожидать переменной облачности. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет восточный 5-10 метров в секунду, на юго-востоке Башкирии прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +5, +10°, местами на севере республики в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки до 0,-2°. Днем воздух прогреется +14, +19°.

На автомобильных дорога ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.