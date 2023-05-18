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НовостиПроисшествия18 мая 2023 12:02

В Уфе пьяная мать задушила маленького сына

Недавно женщину осудили
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Пьяная уфимка заснула рядом с малолетним сыном и случайно задушила его.

Жуткая история произошла в декабре 2022 года в Орджоникидзевском районе столицы. По данным суда, нетрезвая гражданка улеглась на диван рядом со своим маленьким сыном. Она обняла его правой рукой, прижала к себе и уснула. Во сне она случайно придавила малыша к дивану – несчастный ребенок скончался от удушья. Вскоре о случившемся узнали стражи порядка.

Во время расследования женщина активно содействовала следствию. При рассмотрении дела в качестве отягчающего обстоятельства учли нетрезвое состояние матери. В итоге ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году заключения условно.