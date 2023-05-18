Башкирский артиллерийский дивизион им. Мугина Нагаева отправился на боевое слаживание

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Сегодня, 18 мая, с Советской площади в Уфе на боевое слаживание отправился артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева. Формирование станет частью добровольческого полка «Башкортостан». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Мугин Нагаев – герой Великой Отечественной войны. С 1942 по 1945 год он воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, был командиром огневого взвода противотанковой батареи. За боевые заслуги его дважды представили к званию Героя Советского Союза. Нагаев был старейшим ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он был первым, кто был награжден орденом Минигали Шаймуратова. Мугина Каримовича не стало в 2020 году в возрасте 102 лет.

– Республика будет во всем поддерживать наших воинов, обеспечивать их всем, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач. Мугин Каримович ни разу не был ранен и вернулся домой живым и здоровым. Всем нашим бойцам желаю того же, – заявил в своей публикации в соцсетях Радий Хабиров.