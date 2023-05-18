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НовостиОбщество18 мая 2023 8:50

Троих полицейских из Башкирии подозревают в получении взятки от иностранца

Следственный комитет возбудил против них уголовные дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфимском районе Башкирии трое полицейских подозреваются в получении взятки от иностранца за непривлечение к ответственности при нарушении миграционного законодательства

В Уфимском районе Башкирии трое полицейских подозреваются в получении взятки от иностранца за непривлечение к ответственности при нарушении миграционного законодательства

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфимском районе Башкирии трое полицейских подозреваются в получении взятки от иностранца за непривлечение к ответственности при нарушении миграционного законодательства. Против сотрудников патрульно-постовой службы возбудили уголовные дела. Об этом 18 мая сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

По версии следствия, в мае текущего года подозреваемые получили от иностранца 15 тыс. рублей, что не привлекать к ответственности по линии миграции бригаду строителей, которые приехала из ближайшего зарубежья. Они нелегально находились в стране и не имели патента на работу.

Преступный факт входе оперативных мероприятий выявило подразделение собственной безопасности МВД Башкирии.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Следователи тем временем проверяют задержанных сотрудников на их причастность к другим аналогичным преступлениям. Руководство регионального МВД назначило служебную проверку. Полицейских уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, если их вина подтвердится.