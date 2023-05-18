В Башкирии ищут пропавшую 16 мая 14-летнюю Мария Ракипова

фото: "ЛизаАлерт"

В Бижбулякском районе Башкирии пропала 14-летняя Мария Ракипова из села Елбулак-Матвеевка. О местонахождении школьницы ничего неизвестно со вторник, 16 мая. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост – 160 см, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

Была одета в зеленую кофту, черные брюки и красно-розовые кроссовки.

Всех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или на единый экстренный номер 112.