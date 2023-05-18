В Башкирии водитель Lada Vesta насмерть сбил 20-летнего пешехода и врезался в ВАЗ-2106

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил пешехода и врезался в другую машину. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около трех часов ночи 18 мая. На 21-м километре трассы Стерлитамак-Стерлибашево 59-летний житель Федоровского района за рулем Lada Vesta сбил двух человек, которые стояли посреди проезжей части, а затем врезался в находившийся на дороге ВАЗ-2106. Второе авто от удара вылетело в кювет.

Попавший под колеса Lada 20-летний житель Стерлитамакского района погиб на месте происшествия. Второй пешеход получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице. В ГИБДД отметили, что оба были на дороге без светоотражающих элементов на одежде.