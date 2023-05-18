В жилом доме в Башкирии обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу

В жилом доме в одном из населенных пунктов Салаватского района Башкирии обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу Фото: Рустем АХУНОВ

В жилом доме в одном из населенных пунктов Салаватского района Башкирии обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Тело девочки нашли 18 мая. По предварительным данным, она могла совершить самоубийство. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что подтолкнуло школьницу на этот поступок.

Напомним, похожий случай произошел год назад в Стерлитамакском районе. Там 15-летняя девочка свела счеты с жизнью и оставила записку. Ее тело обнаружил отец, пришедший домой с работы на обед.