За сутки от коронавируса в Башкирии скончались два человека

Сейчас носителями инфекции числятся 1 412 жителей Башкирии: 115 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома

За сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. Последний раз такое число умерших регистрировалось в конце апреля. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 059 человек. Об этом 18 мая сообщил местный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 102 жителям республики. Всего в регионе было зарегистрировано более 367 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом почти 359,6 тыс. человек, 131 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции числятся 1 412 жителей Башкирии: 115 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.