фото: Telegram // Минтранс Башкортостана

С 27 мая между Уфой и Сочи начнет ходить двухэтажный поезд нового формата. Об этом сообщил Минтранс Башкирии.

В подвижной состав рейса Уфа–Самара–Имеретинский курорт войдут 16 комфортабельных вагонов. Поезд оборудован системами контроля безопасности, связи и поддержания микроклимата. В каждом купе также есть розетки для зарядки мобильных устройств.

На новый поезд было продано почти 600 билетов. Железнодорожники планируют до конца текущего года перевезти по этому маршруту порядка 30 тыс. пассажиров.