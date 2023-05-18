Реальные денежные доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,9%

Реальные денежные и располагаемые доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,9% и 2,8% соответственно

Реальные денежные и располагаемые доходы населения Башкирии по итогам 2022 года упали на 3,9% и 2,8% соответственно. Такие данные 16 мая опубликовал Башстат.

Реальные доходы жителей республики упали несмотря на то, что среднедушевой показатель по доходам вырос на 8,1% – до 35,2 тыс. рублей: в первом квартале было 29,6 тыс., во втором – 33,3 тыс., в третьем – 34,4 тыс., а в четвертом – 43,4 тыс.

Среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 48,3 тыс. рублей, что на 15,7% больше, чем в предыдущем. Рост реальной зарплаты при этом составил всего 1%.