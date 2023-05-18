Полиция задержала за вымогательство администраторов трех башкирских телеграм-каналов

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России 17 мая задержали администраторов сети анонимных телеграм-каналов Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России 17 мая задержали администраторов сети анонимных телеграм-каналов, освещающих общественно-политическую повестку крупных регионов России. Участников группы подозревают в вымогательстве: они просили деньги под угрозой размещения компрометирующей информации. Об этом сообщило МВД Медиа. По предварительной данным, среди задержанных есть кураторы трех башкирских телеграм-каналов.

– Публикуемые [телеграм-каналами] материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства.

По словам Волк, среди задержанных есть диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессиональный журналист, который писал тексты. Во время обысков у них изъяли криптокошелек, деньги, телефоны, планшеты, ноутбуки и сим-карты – в том числе иностранных операторов.

Следователем МВД по городскому округу Красногорска Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве. Фигурантов поместили под стражу.

Новостной телеграм-канал Baza опубликовал список из 37 каналов, которые, как предполагается, администрировались задержанными. Среди них есть и башкирские. Они называются «Содовая», «Башкирское жало» и «Уфимская куница».