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НовостиОбщество18 мая 2023 3:25

Концентрация пыли и изопропилбензола в воздухе Уфы превысила норму в 1,7-2,1 раза

Информацию озвучили в башкирском Гидрометцентре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В 13:00 и 19:00 16 мая пункт наблюдения за загрязнениями на улице Ульяновых, 57 выявил, что содержание изопропилбензола превышает допустимую норму в 2,1 раза

В 13:00 и 19:00 16 мая пункт наблюдения за загрязнениями на улице Ульяновых, 57 выявил, что содержание изопропилбензола превышает допустимую норму в 2,1 раза

В воздухе Уфы во вторник, 16 мая, зарегистрировали повышенную концентрацию изопропилбензола и пыли. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

По данным ведомства, в 13:00 и 19:00 пункт наблюдения за загрязнениями на улице Ульяновых, 57 выявил, что содержание изопропилбензола превышает допустимую норму в 2,1 раза. В 19:00, согласно данным измерительных приборов на посту по улице Злобина, 11, концентрация пыли была превышена в 1,7 раза.

Изопропилбензол – бесцветная горючая жидкость. Вдыхание ее паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.