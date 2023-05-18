В Башкирии простились с погибшим в СВО многодетным отцом Владимиром Пашкиным

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На днях в Мишкинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Пашкиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Военнослужащий родился и вырос в селе Мишкино. После окончания средней школы №1 поступил на физико-математический факультет Бирского педагогического института. Владимир долгие годы Владимир служил МВД Мишкинского района в звании майора полиции.

В 2015 году мужчина вступил в ряды ополчения в Донецкой Народной Республике. Спустя время вернулся домой к семье, работал вахтовым методом в охранных организациях. В августе прошлого года Владимир отправился в зону специальной военной операции. 20 апреля боец погиб в ходе выполнения боевого задания. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. У мужчины остались супруга и трое детей.

– Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира. Весь Мишкинский район скорбит вместе с ними, – написала пресс-служба администрации муниципалитета.