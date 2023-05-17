Вахтовик из Уфы выжил после удара током в 35 тыс. вольт на Камчатке

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Вахтовик из Уфы Евгений Марченко выжил после удара током в 35 тысяч вольт во время работы на Камчатке. Свою историю 31-летний мужчина поведал ГТРК «Башкортостан».

Мужчина, по его словам, больше восьми лет работал альпинистом и брал заказы в разных регионах России. Последним из них стала антикоррозийная обработка линий электропередач на Камчатке. В результате несчастного случая Евгению парализовало нижнюю часть тела, сожгло ноги и сильно повредило правую руку. От первых двух проблем удалось быстро оправиться и восстановиться. Кисть Евгения вздулась, начался некроз тканей, врачи говорили, что руку скорее всего придется ампутировать.

К счастью, кисть альпиниста удалось сохранить уфимским специалистам-травматологам. Врачи провели реконструктивную кожную пластику. Сейчас Евгений проходит длительную реабилитацию, чтобы его рука могла хотя бы в состоянии держать пакет с продуктами.

К слову, операция и реабилитация обошлись мужчине примерно в 400 тысяч рублей. Компания из Самарской области, для которой вахтовик выполнял работу на Камчатке, не стала брать на себя ответственность за произошедшее ЧП. Ее гендиректор лишь перевел Евгению 22 тысячи рублей и пропал.

Уфимец намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться справедливости. Он надеется поскорее восстановиться и найти работу. В настоящее время ему требуется еще одна операция и дорогостоящий курс реабилитации.