Мэрия Уфы изъяла для муниципальных нужд сгоревший Дом Видинеева

Мэрия Уфы изъяла для муниципальных нужд памятники архитектуры «Дом, в котором помещалась типография газеты «Алга» и «Дом Видинеева» на улице Маркса, 13 и 15. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации столицы Башкирии, было опубликовано на сайте мэрии.

Доходный дом Василия Видинеева, по предположениям историков, был построен в 1903 году. Раньше здесь располагались биржа труда, страховое общество, гостиница и парикмахерская. Позже в здании разместились корпус юридического факультета БашГУ, сберкасса, кафе и районный отдел образования.

В 1992 году здание, как памятник истории, стало охранять государство. В 2012 году в здании случился пожар, уничтоживший остатки деревянной крыши.