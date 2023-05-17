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МВД Уфы начало проверку по факту нападения женщины в черном на мать с ребенком. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился вчера, 16 мая, во дворе дома на улице Софьи Перовской. На 42-летнюю женщину, которая с малолетним ребенком, напала прохожая. Полицейским удалось установить личность нападавшей, ею оказалась 36-летняя жительница микрорайона «Зеленая роща», где и произошел инцидент. Согласно предварительным данным, она нанесла побои без какой-либо причины.

Правоохранители направились жительства нападавшей, однако она не открыла им дверь. После этого были приглашены ее родственники.

– В настоящее время 36-летняя женщина доставлена в правоохранительные органы для установления точных обстоятельств произошедшего. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщило МВД.