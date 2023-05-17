В Уфе инспектора ГИБДД и его сообщника подозревают в вымогательстве 1 млн рублей

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В Уфе инспектора ГИБДД и его сообщника подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, 29-летний сотрудник Госавтоинспекции и его 26-летний сообщник придумали план по вымогательству денег. 5 мая текущего года инспектор подъехал к припаркованному автомобилю, в котором находились два гражданина. Без каких-либо на то законных оснований он начал досмотр машины, в ходе которого подкинул в салон пустой сверток под видом наркотика. После этого он пригласил сообщника, который перед потерпевшими представился сотрудником наркоконтроля.

Злоумышленники заковали владельца автомобиля в наручники и потребовали от мужчин за непривлечение их к уголовной ответственности один миллион рублей. Те согласились и отдали 300 тысяч рублей и наручные часы стоимость 670 тысяч.

Но, тем не менее, потерпевшие все же заподозрили в происходящем неладное и обратились в правоохранительные органы. Инспектор ДПС, опасаясь последствий, предложил все вернуть. После возврата взятки подозреваемых задержали сотрудники собственной безопасности МВД.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки и пособничество в ее получении» и «Превышение должностных полномочий и пособничество в его совершении». С подозреваемыми проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств преступления.

– Назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, – сообщило МВД.