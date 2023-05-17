В Башкирии при пожаре в частном доме погибла 68-летняя женщина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 17 мая, в Абзелиловском районе Башкирии при пожаре в частном доме погбила пожилая женщина. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась в деревне Геологоразведка. На место происшествия были направлены сотрудники пожарной части села Кусимовского Рудника, инструктор профилактики пожаров Госкомитета Башкирии по ЧС и также представители других чрезвычайных ведомств.

К сожалению, в ходе ликвидации пожара был обнаружен труп 68-летней женщины. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

– Уважаемые граждане! Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, – призвали в Госкомитете по ЧС.