Хабиров: Дворец борьбы станет вторым по вместимости залом в Башкирии после «Уфа-Арены»

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о ходе строительства Дворца борьбы в Уфе

Сегодня, 17 мая, руководитель региона посетил стройплощадку объекта. Его строительство приурочено к 450-летнему юбилею Уфы, которое состоится в следующем году. Строители уже завершили монолитные работы: изготовили стены, плиты перекрытия и колонны. В настоящее время идет возведение металлоконструкций и кирпичных перегородок.

Общая площадь здания составляет 28 тысяч квадратных метров. На базе учреждения будут проводиться соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам и другим видам спорта. Здесь появятся спортивный комплекс, школа спортивной борьбы, универсальный зал с амфитеатром на 3,5 тысячи мест, музей, спа-комплекс и бассейн. Рядом со зданием появится благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха граждан.

– Важно, что мы строим второй по вместимости зал в республике после «Уфа-Арены». Поэтому Дворец борьбы станет площадкой и для культурно-массовых мероприятий, – заявил Радий Хабиров.