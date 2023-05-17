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НовостиОбщество17 мая 2023 11:54

В Уфе 20 мая из-за «Зеленого марафона» перекроют улицу Менделеева

Ограничительные меры будут длиться 7 часов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эту субботу, 20 мая, в Уфе из-за проведения «Зеленого марафона» перекроют улицу Менделеева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 9:00 до 16:00 будет закрыт участок улицы от перекрестка с 50 лет СССР до пересечения с Сагита Агиша. На время мероприятия изменится схема движения общественного транспорта. Мэрия попросила граждан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.

Торжественное открытие десятого «Зеленого Марафона» состоится в 10:00 на площадке лайфстайл центра «Башкирия». В программе фестиваля ожидаются взрослые, детские, инклюзивные забеги, концерт, развлекательные активности для всей семьи, а также экологические акции и полевая кухня.