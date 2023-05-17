В Башкирии 18 мая ожидаются грозы и заморозки до -2°

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 18 мая, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует из опубликованного МЧС республики прогноза.

Гражданам региона, согласно данным метеорологов, стоит ожидать переменной облачности. В большей части республики существенных осадков не предвидится, однако на юго-востоке пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5, +10°, на востоке Башкирии в воздухе и на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0,-2°. Днем потеплеет до +17, +22°, в юго-восточных районах до +12°.

Ночью и утром на отдельных участках автомобильных дорог образуется дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.