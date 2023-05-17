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НовостиОбщество17 мая 2023 10:00

18 мая ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений правил дорожного движения и перевозки пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Рейды будут проводиться с участием сотрудников подразделений технического контроля

Рейды будут проводиться с участием сотрудников подразделений технического контроля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 18 мая, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция. Как пояснили в ведомстве, рейды будут проводиться с участием сотрудников подразделений технического контроля.

– Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, – передали в ГИБДД.

Ведомство призвало водителей и пассажиров с пониманием отнести к проверочным мероприятиям.