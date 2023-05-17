На улице в Уфе женщина в черном напала на мать с ребенком

кадр видео: Telegram // "Вся Уфа"

На улице в Уфе женщина в черной одежде напала на мать с ребенком. Случай произошел возле дома по улице Софьи Перовской, 48/1. Телеграм-канал «Вся Уфа» опубликовал видео потасовки, которую зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как горожанка с маленькой девочкой идет по двору. За ними следует женщина в черном. Пострадавшая говорит ей, чтобы та «отвалила» – и в этот момент преследовательница толкает ее, хватает за волосы и бросает на асфальт. Уфимка быстро встает и вновь с требованием уйти от нее сама отходит в сторону. Ее обидчица в свою очередь покидает место происшествия.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Там передали, что полиция проверяет информацию об инциденте.