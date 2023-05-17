В Башкирии водитель опрокинул УАЗ в кювет и погиб

фото: ГИБДД РБ

В Благовещенском районе Башкирии водитель микроавтобуса вылетел в кювет и погиб. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в шестом часу вечера 16 мая. На улице Лесной в деревне Новоминзитарово 58-летний местный житель за рулем УАЗ не справился с управлением и выехал в кювет, где машина опрокинулась.

– Спустя некоторое время водителю стало плохо, и он, не приходя в сознание, скончался. Назначено химико-токсикологическое исследование, – передали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту случившегося.