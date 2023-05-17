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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:44

В Уфе водитель Lexus LX570 сбил 15-летнюю девочку на электросамокате

Школьница получила ушибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
При наезде девочка получила ушибы // фото: ГИБДД Уфы

При наезде девочка получила ушибы // фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель внедорожника сбил 15-летнюю девочку на электросамокате. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось 16 мая около 17:20. Наезд на школьницу напротив дома №2 по улице Аксакова совершил 55-летний мужчина за рулем Lexus LX570. В этот момент юная уфимка пересекала местный проезд на электросамокате.

При наезде девочка получила ушибы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство по факту ДТП.