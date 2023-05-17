В Башкирии хирурги достали пулю из позвоночника уволенного со службы бойца СВО

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Хирурги Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии достали пулю из позвоночника уволенного со службы бойца специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как рассказал чиновник, в феврале 2023 года военный получил обморожение и огнестрельное ранение. Первую помощь ему оказали в госпитале Донецкой народной республики. Затем мужчину отправили долечиваться в лечебницах Ростова-на-Дону и Самары. Там у него обнаружили пулю в поясничной области, но операция по ее удалению проведена не была из-за того, что на месте не оказалось нейрохирурга.

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

– После увольнения военнослужащий вернулся домой в Ишимбай. Здесь он обратился в центральную районную больницу. Пулю удаляли под контролем интраоперационного рентгена, который помог точно «выйти» на инородное тело и сделать минимальный разрез, – рассказал Рахматуллин.

По его словам, операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.