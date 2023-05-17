17 мая в Башкирии из-за взрывных работ на четыре часа перекроют трассу Магнитогорск-Ира

17 мая в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на четыре часа перекроют участок трассы Магнитогорск – Ира с 87 по 89 километр

Сегодня, 17 мая, в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на четыре часа перекроют участок трассы Магнитогорск – Ира с 87 по 89 километр. Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:00. Об этом предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Просим участников дорожного движения заблаговременно распределить время и продумать маршрут, – обратился главный гаишник республики к водителям.

Участок трассы, который будет перекрыт, располагается в пригороде Сибая, рядом с деревней Калинино. Для объезда водители могут использовать дорогу через местные сады и Индустриальное шоссе.