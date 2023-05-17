Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии по итогам апреля

Башстат опубликовал отчет об изменении цен на продукты в апреле по сравнению с предыдущим месяцем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башстат опубликовал отчет об изменении цен на продукты в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Данные появились на сайте ведомства 16 мая.

По подсчетам статистического ведомства, по итогам прошлого месяца в республике подорожали репчатый лук (на 18% – до 60 руб. за кг), свежая капуста (на 7,9% – до 23 руб.), морковь (на 7,8% – до 38,5 руб.), лимоны (на 6,5% – до 124 руб.), груши (на 4,8% – до 196 руб.), бананы (на 4,4% – до 123,5 руб.), свинина (на 4,2% – до 295 руб. (кроме бескостного мяса) и на 3,9% – до 369 руб. (бескостная), черный чай (на 4,2% – до 1,1 тыс. руб.) и полукопченая колбаса (на 3,7% – до 475,5 руб.).

В то же время подешевели апельсины (на 6,9% – до 96 руб.), помидоры (на 5% – до 198 руб.), яйца (на 5% – до 74 руб.), вареная колбаса (на 4,9% – до 383 руб.), овсянка (на 4,8% – до 57 руб.) и огурцы (на 4,3% – до 159 руб.).