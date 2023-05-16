В Уфе простились с погибшим в СВО мобилизованным Антоном Кабановым

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

16 мая на Южном кладбище в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Антоном Кабановым. Об этом рассказала пресс-служба Ленинского района столицы Башкирии.

Антон Владимирович родился в Уфе. Он окончил городской лицей, учился в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков. В 2010 году получил образование в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

В прошлом году Антон Кабанов был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества.

– Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память, – написал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.