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НовостиОбщество16 мая 2023 20:20

В Уфе простились с погибшим в СВО мобилизованным Антоном Кабановым

Он был посмертно награжден Орденом Мужества
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

16 мая на Южном кладбище в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Антоном Кабановым. Об этом рассказала пресс-служба Ленинского района столицы Башкирии.

Антон Владимирович родился в Уфе. Он окончил городской лицей, учился в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков. В 2010 году получил образование в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

В прошлом году Антон Кабанов был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества.

– Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память, – написал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.