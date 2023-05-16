С 24 мая число рейсов из Уфы в Стамбул увеличится

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Число рейсов из Уфы в Стамбул с 24 мая увеличится. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Ранее рейсы в турецкую столицу авиакомпания Red Wings осуществляла по понедельникам и пятницам, со следующей недели будут организованы полеты и по средам. Перевозчик задействует самолеты Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.

Как напомнила пресс-служба аэропорта «Уфа», из столицы Башкирии в Стамбул по вторникам выполняет рейсы авиакомпания «ИрАэро».