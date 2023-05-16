В Башкирии сформировали медицинскую роту для участия в СВО

Фото: vk.com/zabelinm

В Башкирии сформировали медицинскую роту для участия в специальной военной операции. Об этом на своей личной странице социальных сетях рассказала руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Миссия формирования, как заявил чиновник, состоит в обеспечении медпомощи и способствованию сохранению жизней, находящихся в зоне СВО бойцов. В личный состав роты вошли 50 человек, в числе которых врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и водители.

– Добровольцы уже прошли военно-врачебную комиссию и зачислены в личный состав. Готовим оснащение и спецтехнику, чтобы наши медики могли проводить операции и делать перевязки бойцам, – поведал в своей публикации Максим Забелин.