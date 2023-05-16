В Башкирии 17 мая прогнозируют заморозки до -2°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 17 мая, в Башкирии ожидаются заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики, согласно данным метеорологов, следует ожидать переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный 8-13 метров в секунду, днем в некоторых районах будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до +5,+10°, на востоке Башкирии прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем потеплеет до +19,+24°.

На некоторых участках республиканских автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, видимость из-за него составит 500-1000 метров.