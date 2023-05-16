В Уфе мужчина из-за ревности столкнул жену с 4 этажа

Фото: Рустем АХУНОВ

В Октябрьском районе Уфы пьяный мужчина из-за ревности столкнул жену с большой высоты. О происшествии рассказали пресс-службы региональных МВД и Следственного комитета.

Инцидент произошел в доме на улице 50 лет СССР несколько недель назад – 28 апреля. Правоохранителям поступило сообщение, что с четвертого этажа упала 34-летняя женщина. Прохожие вызвали медиков, пострадавшую госпитализировали, однако из-за травмы долгое время не приходила в сознание, и потому следователи и оперативники не смогли выяснить у нее, что случилось.

Специалисты направились в квартиру, откуда предположительно и выпала пострадавшая. Там находился ранее судимый 35-летний мужчина. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что между ним и его супругой случилась ссора. Причиной конфликта, по его словам, послужил его уход от жены. В какой-то момент, как рассказал уфимец, потеряла над собой контроль и решила свести счеты с жизнью, а он не успел ее спасти.

Однако правоохранители усомнились в правдивости слов мужчины. И не зря. Специалистам удалось выяснить, что пара до происшествия часто ссорилась из-за ревности супруга. Спустя время потерпевшая пришла в сознание и рассказала свою версию произошедшего.

По ее словам, у нее с мужем вновь возник конфликт на почве ревности. Мужчина решил не выпускать жену из квартиры, запер дверь и стал ее избивать, душить, а также угрожать убить. , Чтобы позвать на помощь, женщина ринулась на балкон, откуда ее и столкнул абьюзер.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Покушение на убийство».

– С места происшествия полицейскими были изъяты несколько бутылок из-под спиртного, образцы веществ, похожих на кровь и личные вещи супругов. В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают МВД и СК.