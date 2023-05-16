В Башкирии запустили фабрику спортивной одежды ZASPORT

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в особой экономической зоне «Алга» запустили фабрику спортивной одежды ZASPORT. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Компания является официальным экипировщиком олимпийской сборной России. По словам руководителя региона, открывшееся производство оснащена современным оборудованием, обладает хорошими условиями труда, а ее сотрудниками будет выплачиваться достойное жалованье.

– Это не просто новое предприятие – это некий цивилизационный шаг вперед в сфере повышения технологии легкой промышленности, – отметил в своей публикации Хабиров.