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НовостиОбщество16 мая 2023 11:52

В Башкирии запустили фабрику спортивной одежды ZASPORT

Производство разместили в особой экономической зоне «Алга»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в особой экономической зоне «Алга» запустили фабрику спортивной одежды ZASPORT. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Компания является официальным экипировщиком олимпийской сборной России. По словам руководителя региона, открывшееся производство оснащена современным оборудованием, обладает хорошими условиями труда, а ее сотрудниками будет выплачиваться достойное жалованье.

– Это не просто новое предприятие – это некий цивилизационный шаг вперед в сфере повышения технологии легкой промышленности, – отметил в своей публикации Хабиров.