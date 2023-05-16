В Уфе 22 мая из-за Последнего звонка перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 22 мая из-за мероприятия, посвященному празднованию Последнего звонка, перекроют две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской админстрации.

Праздник для выпускников 11 классов пройдет в следующий понедельник на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Проведение данного мероприятия, как утверждает мэрия, требует обеспечения безопасности дорожного движения и участников. В связи с эти с 12:00 до 17:00 будет ограничено движение на улице Заки Валиди на участке от Аксакова до Мажита Гафури и на Мажита Гафури от Пятигорской до Пушкина. На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Власти города просят граждан отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и советуют заранее планировать свой маршрут.