Минздрав Башкирии удалил декларации о доходах руководства и объяснил почему

Министерство здравоохранения Башкирии удалило со своего сайта опубликованные 15 мая декларации о доходах министра и его заместителей за 2022 год Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии удалило со своего сайта опубликованные 15 мая декларации о доходах министра и его заместителей за 2022 год. Ведомство объяснило «КП-Уфа», что документ был выложен по ошибке. При его размещении не учитывался указ президента России от 29 декабря прошлого года, согласно которому публикация сведений о доходах чиновников отменяется на время специальной военной операции.

Напомним, из удаленной декларации следовало, что доход министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина составил 15,3 млн рублей. В ведомстве подтвердили эту сумму, но подчеркнули, что в ней учтена не только зарплата, но и деньги, полученные с продажи автомобиля с квартирой.