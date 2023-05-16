В Башкирии при встречном ДТП с «Чайкой» погиб водитель Lada Granta

фото: ГИБДД РБ
В Шаранском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погиб один из водителей. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба региональное ГИБДД.
Авария случилась днем 15 мая. На 108-м километре автодороги Шаран - Новобалтачево – Андреевка 53-летний водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Чайка». Второй машиной управлял 70-летний житель города Нефтекамска.
фото: ГИБДД РБ
От полученных травм водитель Granta скончался на месте происшествия. ГИБДД проводит разбирательство по факту случившегося.