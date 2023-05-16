В первом квартале 2023 года в Башкирии обнаружили восемь черных кредиторов

Банк России в первом квартале текущего года обнаружил на территории Башкирии еще восемь черных кредиторов

Банк России в первом квартале текущего года обнаружил на территории Башкирии еще восемь черных кредиторов. Речь идет о компаниях с признаками нелегальной финансовой деятельности: они работают под видом ломбардов и микроредитных организаций, незаконно выдавая микрозаймы. Об этом сообщил Национальный банк по республике.

– Клиенты черных кредиторов рискуют потерять деньги, даже если они не вкладывают их, а берут взаймы. Такие компании, как правило, выдают займы под неограниченные проценты, и человек оказывается в долговой кабале. Если же заемщик не успеет вовремя рассчитаться, нелегалы могут физически выбивать долги, – объяснил зам управляющего учреждения Наиль Габидуллин.

Он добавил, что граждане также рискуют остаться без имущества, если занимают деньги у черных кредиторов под залог. Кроме того, нелегальные финансовые организации могут в одностороннем порядке менять условия договора.

По закону выдавать кредиты и займы могут организации, которые либо имеют лицензию Банка России, либо состоят в соответствующих реестрах. Если у компании нет разрешения, она действует нелегально, и ее вносят в список фирм с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. На данный момент в этом перечне состоят более 9 тыс. организаций, 44 из которых зарегистрированы в республике: 37 имеют признаки нелегальных кредиторов, оставшиеся семь – финансовые пирамиды.