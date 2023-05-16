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НовостиОбщество16 мая 2023 7:24

Парламент Башкирии предложит Госдуме сдвинуть сроки уплаты имущественных налогов

По словам спикера Госсобрания-Курултая, это положительно скажется на финансовой устойчивости сельских поселений
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии предложит Госдуме перенести крайний срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля

Парламент Башкирии предложит Госдуме перенести крайний срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, который предлагает перенести крайний срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, предложенное решение «положительно скажется на финансовой устойчивости» сельских поселений, поскольку поступления имущественных налогов составляют значительную долю – порядка 40% – их собственных доходов.

– В то же время поздний срок уплаты данных налогов лишает сельские бюджеты необходимого объема средств для планомерного финансирования расходных обязательств, – отметил председатель республиканского парламента.

По его словам, с такой проблемой сталкиваются все регионы. Он заключил, что принятие закона сбалансирует консолидированные бюджеты субъектов России. Решение о внесении инициативы в Госдуму планируется принять на пленарном заседании Госсобрания-Курултая в конце мая.