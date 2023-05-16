Под Уфой построят логистический центр продуктов питания «БашФуд» за 1 млрд рублей

Под Уфой планируется построить логистический центр за 1 млрд рублей. Это будет крупнейшая в Башкирии распределительная площадка в сфере продуктов питания

Под Уфой планируется построить логистический центр «БашФуд» за 1 млрд рублей. Это будет крупнейшая в Башкирии распределительная площадка в сфере продуктов питания с оптово-розничной базой. Соответствующий проект на инвестчасе у главы республики 15 мая представил гендиректор компании «Абсолют» Мурад Габдулнафиков.

Логистический центр объединит три корпуса общей площадью 40 тыс. кв. м. В нем разместят торговые и складские помещения для плодоовощной продукции и бакалейных товаров, а также перерабатывающие мощности. Всего в центре смогут работать до 1,5 тыс. человек. На площадке также создадут бесплатные места для фермерской торговли.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Администрация Уфимского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.

Напомним, неделю назад глава Башкирии выделил землю в Благовещенске под логистический центр OZON за 6 млрд рублей.