Башкирия и Беларусь планируют запустить совместное производство трамваев

Башкирия и Беларусь намерены запустить в Уфе совместное предприятие по производству трамваев. Соответствующее соглашение планируется подписать в конце июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия и Беларусь намерены запустить в Уфе совместное предприятие по производству трамваев. Соответствующее соглашение планируется подписать в конце июня. Об этом 16 мая сообщило региональное правительство.

Предприятие предполагается открыть на существующей площадке Управление инфраструктуры транспорта Уфы, совмещенной с трамвайным депо. Как отметил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, такое решение «исключит расходы на создание новых производственных площадей».

– В настоящее время предприятие располагает необходимыми площадями и штатом сотрудников, силами которых возможно произвести капитальный ремонт тележек и крупноузловую сборку трамвая, – отметил министр.

За счет сотрудничества с Беларусью в Уфе будут модернизированы трамваи, которые сейчас выходит из строя – износ подвижного состава оценивается в 99%.