С начала мая свежая капуста в Башкирии подорожала почти на 50%

С начала мая свежая капуста в Башкирии подорожала на 49,9% – до 38 рублей за килограмм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала мая свежая капуста в Башкирии подорожала на 49,9% – до 38 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 2 и 10 мая. Ведомство опубликовало данные вчера, 15-го числа.

Кроме капусты, в стоимости также выросли репчатый лук (на 9,8% – до 68,5 руб.), сосиски и сардельки (на 3,8% – до 430 руб.), вареная колбаса (на 3,4% – до 410 руб.), охлажденная курица и морковь (на 2% – до 157,5 и 41,5 руб. соответственно).

В то же время подешевели свежие огурцы (на 18,2% – до 122 руб.), помидоры (на 6,4% – до 178 руб.), картошка (на 4,7% – до 28,5 руб.), куриные яйца (на 3,4% – до 70,5 руб.), сливочное масло (на 2,4% – до 697 руб.), маргарин и консервы для детского питания (на 2% – до 220 и 482,5 руб. соответственно).