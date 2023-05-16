Житель Башкирии до смерти избил мужчину, который, будучи голым, домогался его девушки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Благовещенского района Башкирии до смерти избил мужчину, который домогался его девушки.

Недавно он предстал перед судом. В ходе заседания мужчина поведал, что за мгновения до трагедии он спал в садовом доме. Внезапно подсудимый услышал, как его девушка взывает о помощи. Открыв глаза, он увидел обнаженного потерпевшего, который одной рукой держал свой половой орган, а другой – трогал возлюбленную обвиняемого.

В этот момент началась жестокая драка. Подсудимый пять раз ударил потерпевшего по голове, из-за чего тот рухнул на землю. Обвиняемый поднял его и скинул с лестницы вниз со второго на первый этаж, после чего нанес несколько ударов ногами в грудь и живот. Избитый мужчина получил тяжелые увечья, от которых скончался.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Он утверждает, что не имел умысла причинять потерпевшему тяжелые травмы или же убивать его. Благовещенский районный суд признал подсудимого виновным в преступлении, предусмотренным статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.