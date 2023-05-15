В Уфе до конца до конца 2023 года установят 47 тыс. энергосберегающих светильников

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В Уфе до конца до конца текущего года заменят 47 тысяч старых светильников с натриевыми и ртутными лампами на новые светодиодные. Об этом на сегодняшнем правительственном совещании в Центре управления республикой заявил глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

В минувшем году в Демском районе было установлено 3,5 тысячи таких светильников. В результате этого годовые расходы на оплату электроэнергии снизились на 5,5 миллионов рублей. А всего в столице республики использование нового оборудования, по данным мэрии, может снизить расходы на электричество может на 110 миллионов рублей в год.