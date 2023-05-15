В Башкирии 15 мая продлили особый противопожарный режим

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня, 15 мая, в Башкирии продлили особый противопожарный режим. С такой инициативой на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой выступил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Зарегистрирован один лесной пожар на территории Белорецкого района. Площадь составила порядка трех гектаров. В отчетный период (с 10 по 14 мая) на территории республики произошло 14 загораний сухой травы на общей площади более девяти гектаров. Переход огня на населенные пункты не допущен. Сегодня завершается действие особого противопожарного режима на территории республики. Предлагаем продлить его действие до особого распоряжения в целях недопущения чрезвычайных ситуациями, связанных с лесными пожарами и загораниями сухой травы, – заявил Гумеров.

Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в Башкирии 1 мая. Он ограничивает посещение гражданами лесов и запрещает разводить костры или сжигать мусор в лесах, на сельскохозяйственных землях, особо охраняемых природных территориях, вдоль дорог, у рек и озер, в городах, селах и садах, а также на предприятиях.