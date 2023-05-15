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НовостиПроисшествия15 мая 2023 14:49

В Башкирии при пожаре чуть не погибли двое детей 9 и 12 лет

Их удалось спасти сотрудникам МЧС
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 15 мая, в башкирском городе Агидель при пожаре в пятиэтажке чуть не погибли двое детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось одной из комнат на первом этаже многоквартирного дома по улице Академика Курчатова. Из опасной зоны были спасены двое детей 9 и 12 лет. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар удалось локализовать в течение 24 минут. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.