В Уфе с 22 мая и до конца лета будет закрыто движение на улице Колгуевская

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 22 мая и до конца лета будет закрыто движение на нескольких участках улицы Колгуевская. Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

С 22 числа по 14 июля будет закрыт участок от дома №52 на Пугачева до дома № 18В на Бакинской. На следующий день, 15 июля, и до 31 августа будет ограничено движение от дома №18В на Бакинской до перекрестка Бакинской и Колгуевской.

Ограничительные меры будут введены в связи со строительством водовода. На трех участках городские службы установили щиты, которые информируют о том, что движение будет закрыто.

Из-за ограничений изменится схема движения общественного транспорта. Объезд будет возможен по улицам Бородинская, Пугачева и Сочинская. Мэрия рекомендует гражданам заранее планировать свой маршрут.