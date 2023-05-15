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НовостиОбщество15 мая 2023 13:22

В Уфе с 22 мая и до конца лета будет закрыто движение на улице Колгуевская

Ограничительные меры будут введены в связи со строительством инженерных сетей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 22 мая и до конца лета будет закрыто движение на нескольких участках улицы Колгуевская. Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

С 22 числа по 14 июля будет закрыт участок от дома №52 на Пугачева до дома № 18В на Бакинской. На следующий день, 15 июля, и до 31 августа будет ограничено движение от дома №18В на Бакинской до перекрестка Бакинской и Колгуевской.

Ограничительные меры будут введены в связи со строительством водовода. На трех участках городские службы установили щиты, которые информируют о том, что движение будет закрыто.

Из-за ограничений изменится схема движения общественного транспорта. Объезд будет возможен по улицам Бородинская, Пугачева и Сочинская. Мэрия рекомендует гражданам заранее планировать свой маршрут.