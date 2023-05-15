В Башкирии 16 мая ожидаются дожди и заморозки до -2°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 16 мая, в Башкирии ожидаются осадки и морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Согласно данным синоптиков, жителям республики следует ожидать переменной облачности. Ночью в некоторых районах пройдет кратковременный дождь, а вот днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, северный пять-десять метров в секунду, днем на юге прогнозируются порывы до метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +4,+9°, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0,-2°, днем потеплеет +18,+23°.

На региональных автомобильных дорогах ночью и утром метеорологи прогнозируют образование тумана, из-за него видимость составит 500 и менее метров.